Snam, Scornajenchi: è indispensabile pensare ad una integrazione energetica

Snam

(Teleborsa) - Nell'attuale, che impatta sugli approvvigionamenti di, uno punto di vista privilegiato sugli impatti a breve e medio termine ci viene offerto da, operatore leader in Europa nelle infrastrutture del gas."In questo momento stiamo assistendo a una crisi nella circolazione del naviglio marittimo nello Stretto. Nello Stretto di Hormuz transitano moltissimi beni: petrolio, gas, generi alimentari e fertilizzanti. Fortunatamente, per quanto riguarda il mese di. Lee avevano; sono tutte navi che stanno arrivando regolarmente nel Mediterraneo, verso i porti di destinazione. Si tratta prevalentemente di navi destinate al". Lo ha chiarito l’Amministratore Delegato,, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano industriale tenutasi oggi a Milano.Per quanto riguarda il futuro, "dobbiamo innanzitutto ricordare che stiamo parlando di un ammontare di gas chedel consumo nazionale su base annuale, il che. La, poiché in questo periodo i consumi tendono a decrescere, quindi", ha aggiunto l'Ad, avvertendo però che "questa è anche la stagione in cui bisogna cominciare a pensare all'anno successivo e"."Noi oggi siamo al", ha precisato il manager, une molto elevato se confrontato con la". Ed è un lavoro che è partito da lontano: "abbiamo cominciato per tempo a iniettare gas negli stoccaggi e quindi siamo ragionevolmente tranquilli".I prossimi mesi saranno da monitorare. "Marzo e aprile sarannoa seconda delle temperature, durante i quali si consumerà più o meno gas, ma comunque entro aprile dovremo. Ovviamente questo dipenderà dalche gli operatori avranno o meno in funzione dei prezzi. Avete notato che i prezzi hanno avuto una fiammata prevalentemente ieri, mentre oggi sono un po' in calo.e stiamo fornendoper identificare le migliori soluzioni tecniche, commerciali e finanziarie per affrontare la situazione", ha affermato l'Ad.Snam ha presentato oggi unal 2030 non solo per potenziare ilma anche per sviluppare i, dalla cattura e sequestro del carbonio (CCS - Carbon Capture and Storage) all'idrogeno."Il piano che abbiamo presentato si basa sul, in cui ilrappresenta unper supportare ilnel suo complesso", ha proseguito Scornajenchi.In quest'ottica, Snam supera "l'idea di una, in una modalità che se vogliamo è tipicamente italiana: rinnovabile contro fossile, gas contro elettricità. Le esperienze di questi ultimi mesi, quanto accaduto in Spagna o in Germania, e ciò che è avvenuto con il gas russo, dimostrano che lee le. Non hanno funzionato in Spagna con l'eccesso di solare, né in Germania con troppe rinnovabili in determinate ore, né in Europa con troppo gas proveniente da un'unica fonte". Questa, ha sottolineato il manager, "è la migliore dimostrazione della".Snam affronta l'integrazione con questo piano di investimenti da 14 miliardi, che serve a ", a realizzare progetti importanti come lae a rafforzare quellache ci permetterà di. Oggi viviamo una crisi che arriva dal Qatar, domani potremmo averne altre. Per questo motivo disponiamo di, cinque via tubo e cinque via mare. La loroe la loro- ha sottolineato Scornajenchi - saranno gli elementi che cidanei prossimi anni".Ma la visione di Snam va: il Gruppo immagina un futuro in cui i suoie la traiettoria deglicontinueranno a, supportato da unain costante espansione per sostenere una crescita a lungo termine. Coerentemente con l’evoluzione graduale della combinazione tra, la tecnologia diventerà sempre più centrale nel differenziare le business capabilities e nel rafforzare il posizionamento strategico dell'azienda.Snam quindi prevede di continuare a investire. Per l'orizzonte"prevediamo loche abbiamo previsto tra il 2026 e il 2030, ovvero", ha precisato il manager, aggiungendo che "progressivamente assisteremo a un. Man mano che andremo avanti nel tempo vedremoe accoglieremo il". Nel piano Snam ha infatti parlato anche di CCS e di idrogeno."Per laabbiamo previsto un, poiché dal punto di vista tecnico sta, ma nelprevediamo anche quest'ultimo", ha assicurato l'Ad."È importante sottolineare che si tratterà di uno: le tempistiche potranno variare, ma la combinazione dei fattori non cambierà il risultato complessivo. In particolare,", ha concluso l'Ad Scornajenchi.