Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 5/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un +0,02%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6324, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6248. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,64.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
