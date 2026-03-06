Milano 16:26
44.086 -1,17%
Nasdaq 16:26
24.793 -0,91%
Dow Jones 16:26
47.337 -1,29%
Londra 16:26
10.294 -1,15%
Francoforte 16:26
23.591 -0,95%

Borsa: Affonda sul mercato il Dow Jones, in forte calo dello 0,67%

Il Dow Jones esordisce a 47.634,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Affonda sul mercato il Dow Jones, in forte calo dello 0,67%
A picco l'indice dei più importanti titoli USA, che esibisce una perdita secca dello 0,67%, a quota 47.634,55 in apertura.
Condividi
```