Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 5/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/03/2026 è stato pari a 4,97 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.I volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,73 miliardi.734 sono le azioni scambiate: tra queste, 419 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 275 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 40 azioni del listino milanese.