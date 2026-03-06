Milano 9:01
Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 5/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/03/2026 è stato pari a 4,97 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,73 miliardi.

734 sono le azioni scambiate: tra queste, 419 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 275 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 40 azioni del listino milanese.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
