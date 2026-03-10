Milano 13:33
44.852 +1,88%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:33
10.375 +1,22%
Francoforte 13:33
23.826 +1,78%

Finanza
Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 9/03/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 9/03/2026 è stato pari a 4,95 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,7 miliardi.

A fronte dei 754 titoli trattati, 518 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 207 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 29 azioni del listino italiano.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
