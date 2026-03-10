Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 9/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 9/03/2026 è stato pari a 4,95 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.I volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,7 miliardi.A fronte dei 754 titoli trattati, 518 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 207 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 29 azioni del listino italiano.