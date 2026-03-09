Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Ottima performance per l'Hang Seng Index, che ha chiuso in salita a 25.757,3.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.317,9. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26.128,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 26.938,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)