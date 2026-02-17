eToro, utile 2025 in aumento a 216 milioni di dollari. AUM a 18,5 miliardi

eToro

(Teleborsa) -, società israeliana quotata sul Nasdaq e attiva nel social trading e negli investimenti multi-asset, ha chiuso ilcon unin aumento del 12% su base annua, raggiungendo i 216 milioni di dollari. L'è aumentato del 10% a 251 milioni di dollari. L'utile per azione diluito rettificato è stato di 2,64 dollari, rispetto ai 2,67 dollari del 2024. L'EBITDA rettificato è aumentato del 4% su base annua, raggiungendo i 317 milioni di dollari.finanziati sono aumentati del 9% su base annua, raggiungendo i 3,81 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2025, rispetto ai 3,48 milioni del quarto trimestre del 2024. Glisono cresciuti dell'11% su base annua, raggiungendo i 18,5 miliardi di dollari, rispetto ai 16,6 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2024."Questo è statoper eToro - ha affermatodi eToro - Siamo diventati una società quotata in Borsa e abbiamo fatto progressi significativi nello sviluppo della nostra super-app finanziaria globale. Nel 2025, abbiamo accelerato l'innovazione di prodotto e l'adozione dell'intelligenza artificiale, ampliato l'accesso ai mercati globali, ampliato e localizzato la nostra offerta e rafforzato la presenza di eToro in tutto il mondo"."Stiamo operando in un momento cruciale per i servizi finanziari - ha aggiunto -e interagiscono con i mercati ed eToro è in una posizione unica per cogliere questa opportunità. Attraverso le nostre API pubbliche e la suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, utenti e partner possono creare, condividere e ampliare strategie e strumenti, all'interno di un ecosistema in crescita. Stiamo lanciando diverse app in vista del lancio dell'App Store di eToro, offrendo funzionalità avanzate al nostro pubblico retail".Il board eToro ha approvato un aumento di 100 milioni di dollari al suo attuale. Il programma aveva precedentemente autorizzato 150 milioni di dollari, di cui 100 milioni sono già stati utilizzati, lasciandone rimanenti 50 milioni. A seguito dell' aumento, l'autorizzazione rimanente totale è di 150 milioni di dollari.eToro ha riportato i seguenti dati mensili aziendali selezionati per: gli Assets Under Administration (AUA) si attestavano a 18,4 miliardi di dollari, in aumento del 2% su base annua, mentre i conti finanziati erano 3,85 milioni, in aumento del 9% su base annua.