eToro, utile 2025 in aumento a 216 milioni di dollari. AUM a 18,5 miliardi

(Teleborsa) - eToro
, società israeliana quotata sul Nasdaq e attiva nel social trading e negli investimenti multi-asset, ha chiuso il 2025
con un utile netto
in aumento del 12% su base annua, raggiungendo i 216 milioni di dollari. L'utile netto rettificato
è aumentato del 10% a 251 milioni di dollari. L'utile per azione diluito rettificato è stato di 2,64 dollari, rispetto ai 2,67 dollari del 2024. L'EBITDA rettificato è aumentato del 4% su base annua, raggiungendo i 317 milioni di dollari.
I conti
finanziati sono aumentati del 9% su base annua, raggiungendo i 3,81 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2025, rispetto ai 3,48 milioni del quarto trimestre del 2024. Gli Assets Under Administration (AUA)
sono cresciuti dell'11% su base annua, raggiungendo i 18,5 miliardi di dollari, rispetto ai 16,6 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2024.
"Questo è stato un anno importante
per eToro - ha affermato Yoni Assia, CEO
di eToro - Siamo diventati una società quotata in Borsa e abbiamo fatto progressi significativi nello sviluppo della nostra super-app finanziaria globale. Nel 2025, abbiamo accelerato l'innovazione di prodotto e l'adozione dell'intelligenza artificiale, ampliato l'accesso ai mercati globali, ampliato e localizzato la nostra offerta e rafforzato la presenza di eToro in tutto il mondo".
"Stiamo operando in un momento cruciale per i servizi finanziari - ha aggiunto - L'intelligenza artificiale e il progresso verso infrastrutture di mercato on-chain stanno rimodellando il modo in cui le persone investono
e interagiscono con i mercati ed eToro è in una posizione unica per cogliere questa opportunità. Attraverso le nostre API pubbliche e la suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, utenti e partner possono creare, condividere e ampliare strategie e strumenti, all'interno di un ecosistema in crescita. Stiamo lanciando diverse app in vista del lancio dell'App Store di eToro, offrendo funzionalità avanzate al nostro pubblico retail".
Il board eToro ha approvato un aumento di 100 milioni di dollari al suo attuale programma di riacquisto di azioni
. Il programma aveva precedentemente autorizzato 150 milioni di dollari, di cui 100 milioni sono già stati utilizzati, lasciandone rimanenti 50 milioni. A seguito dell' aumento, l'autorizzazione rimanente totale è di 150 milioni di dollari.
eToro ha riportato i seguenti dati mensili aziendali selezionati per gennaio 2026
: gli Assets Under Administration (AUA) si attestavano a 18,4 miliardi di dollari, in aumento del 2% su base annua, mentre i conti finanziati erano 3,85 milioni, in aumento del 9% su base annua.