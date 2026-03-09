Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:45
24.657 +0,06%
Dow Jones 19:45
47.153 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Indice Sentix Unione Europea in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice Sentix Unione Europea in marzo
Unione Europea, Indice Sentix in marzo pari a -3,1 punti, in calo rispetto al precedente 4,2 punti (in linea con le stime degli analisti).
