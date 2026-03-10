Milano 13:29
44.882 +1,95%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:29
10.384 +1,32%
Francoforte 13:29
23.847 +1,87%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un -0,05%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8644. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8682. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8632.


