Milano
10-mar
45.202
+2,67%
Nasdaq
10-mar
24.956
-0,04%
Dow Jones
10-mar
47.707
-0,07%
Londra
10-mar
10.412
+1,59%
Francoforte
10-mar
23.969
+2,39%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 02.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,04%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,04%)
Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 24.956,47 punti
In breve
,
Finanza
10 marzo 2026 - 21.03
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un -0,04% e archivia gli scambi a 24.956,47 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,53%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,83%
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in forte ribasso -1,82% alle 19:30
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in forte ribasso -1,77% alle 19:30
Argomenti trattati
USA
(340)
·
Nasdaq 100
(105)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,04%
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,64%
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,13%)
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,18%)
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,12% alle 19:30)
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,32%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,41%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto