Milano 10-mar
45.202 +2,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 -0,04%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 10-mar
10.412 +1,59%
Francoforte 10-mar
23.969 +2,39%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (-0,04%)

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 24.956,47 punti

Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un -0,04% e archivia gli scambi a 24.956,47 punti.
