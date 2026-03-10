Milano 13:40
Francoforte: sviluppi positivi per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Brilla Wacker Chemie, che passa di mano con un aumento del 4,44%.

La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Wacker Chemie, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 67,52 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 68,77 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 66,88.

