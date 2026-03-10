Francoforte: ThyssenKrupp in rally

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di acciaio
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,80%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di ThyssenKrupp
rispetto al MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società tedesca specializzata nell'acciaio
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 9,12 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,31. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)