Parigi: andamento sostenuto per Engie

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Engie
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Engie
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,17 Euro. Primo supporto visto a 26,72. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 26,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)