Parigi: andamento sostenuto per Engie

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Engie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Engie. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,17 Euro. Primo supporto visto a 26,72. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 26,5.

