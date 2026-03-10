The Italian Sea Group, denuncia contro ex dirigenti per falso contabile e frode

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, Amministratore Delegato die di, ha presentato oggi unanei confronti di alcunidella società. L'azione giudiziaria, depositata presso la Procura della Repubblica di Massa con l'assistenza degli avvocati Francesco Marenghi e Massimiliano Manzo, colpisce un gruppo di manager a capo di funzioni essenziali che avrebbero agito in modo coordinato per occultare la reale gestione delle attività.Secondo quanto esposto nell'atto, i soggetti coinvolti avrebbero fornito al vertice aziendale, eludendo fraudolentemente il sistema interno di controllo delle commesse. Ladescrive un sofisticato sistema diche avrebbe interessato i report sui flussi di cassa, i budget di commessa e persino gli estratti conto bancari. Tale condotta avrebbe rappresentato una situazione finanziaria fittizia, rimasta del tutto ignota e non individuabile da parte dell'Amministratore Delegato fino alla scoperta dell'irregolarità.Nonostante l'avvio dell'accertamento giudiziario, l'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione si sono immediatamente adoperati per garantire laTISG ha confermato che le attività proseguiranno regolarmente con l'obiettivo di portare a termine tutte lein corso e sostenere idel gruppo, limitando l'impatto della vicenda alla sfera delle responsabilità legali dei singoli ex dirigenti coinvolti.