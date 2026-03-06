The Italian Sea Group, richiesta di esclusione volontaria dalla qualifica di STAR

(Teleborsa) - The Italian Sea Group
, operatore globale nel settore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi 1920, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cooptare Pietro Smeriglio
.
Smeriglio, che non è titolare di azioni TISG, rivestirà la carica di consigliere non indipendente e non esecutivo
e non siederà in alcuno dei comitati endoconsiliari.
Il Cda ha altresì deliberato di richiedere a Borsa Italiana l’esclusione dalla qualifica di STAR
. Le necessarie procedure per formalizzare la richiesta di esclusione volontaria dal Segmento STAR a Borsa Italiana verranno avviate entro la giornata odierna.
Tale decisione, spiega la società in una nota, è motivata dalla necessità di semplificare e ottimizzare
le attività aziendali e
le risorse a disposizione, consentendo una maggiore flessibilità operativa
e permettendo di focalizzarsi su quanto necessario al fine di affrontare la situazione finanziaria
.
Il Cda, inoltre, ha riferito al Collegio Sindacale
ai sensi dell’art. 25-octies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). In particolare, la Società sta tenendo in considerazione le posizioni debitorie segnalate nell’ambito della analisi dell’esposizione debitoria
, con l’obiettivo di gestire le posizioni scadute
in modo coerente con le disponibilità finanziarie
e con gli incassi operativi stimati
da TISG nel periodo considerato.
Parallelamente, la Società si è attivata per garantire la regolare prosecuzione dell’avanzamento delle commesse
e dei relativi flussi di pagamento in entrata
nell’ambito della normale operatività aziendale.