The Italian Sea Group, richiesta di esclusione volontaria dalla qualifica di STAR
(Teleborsa) - The Italian Sea Group, operatore globale nel settore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi 1920, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cooptare Pietro Smeriglio.

Smeriglio, che non è titolare di azioni TISG, rivestirà la carica di consigliere non indipendente e non esecutivo e non siederà in alcuno dei comitati endoconsiliari.

Il Cda ha altresì deliberato di richiedere a Borsa Italiana l’esclusione dalla qualifica di STAR. Le necessarie procedure per formalizzare la richiesta di esclusione volontaria dal Segmento STAR a Borsa Italiana verranno avviate entro la giornata odierna.

Tale decisione, spiega la società in una nota, è motivata dalla necessità di semplificare e ottimizzare le attività aziendali e
le risorse a disposizione, consentendo una maggiore flessibilità operativa e permettendo di focalizzarsi su quanto necessario al fine di affrontare la situazione finanziaria.

Il Cda, inoltre, ha riferito al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 25-octies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). In particolare, la Società sta tenendo in considerazione le posizioni debitorie segnalate nell’ambito della analisi dell’esposizione debitoria, con l’obiettivo di gestire le posizioni scadute in modo coerente con le disponibilità finanziarie e con gli incassi operativi stimati da TISG nel periodo considerato.

Parallelamente, la Società si è attivata per garantire la regolare prosecuzione dell’avanzamento delle commesse e dei relativi flussi di pagamento in entrata nell’ambito della normale operatività aziendale.

