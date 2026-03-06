The Italian Sea Group, richiesta di esclusione volontaria dalla qualifica di STAR

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, operatore globale nel settore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi 1920, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato diSmeriglio, che non è titolare di azioni TISG, rivestirà la carica die non siederà in alcuno dei comitati endoconsiliari.Il Cda ha altresì deliberato di richiedere a Borsa Italiana l’. Le necessarie procedure per formalizzare la richiesta di esclusione volontaria dal Segmento STAR a Borsa Italiana verranno avviate entro la giornata odierna.Tale decisione, spiega la società in una nota, è motivata dalla necessità dile attività aziendali ele risorse a disposizione, consentendo unae permettendo di focalizzarsi su quanto necessario al fine diIl Cda, inoltre, haai sensi dell’art. 25-octies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). In particolare, la Società sta tenendo in considerazione le posizioni debitorie segnalate nell’ambito della, con l’obiettivo diin modo coerente con lee con glida TISG nel periodo considerato.Parallelamente, la Società si è attivata per garantire lae dei relativinell’ambito della normale operatività aziendale.