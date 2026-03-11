Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Protagonista l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con un rialzo del 2,17%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 26.196,7, mentre i supporti sono stimati a 25.486,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 26.907,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)