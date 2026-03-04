Ariston, Equita abbassa target price con guidance più prudente

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 4,60 euro
per azione (-6%) il target price
su Ariston
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo un quarto trimestre del 2025
migliore delle sue attese e leggermente meglio del consensus.
La guidance sul 2026 è stata però più prudente delle attese. Viene spiegato che sul fronte della crescita organica è atteso un graduale miglioramento nel corso dell'anno, da cui si presume che la partenza d'anno sarà più nella parte bassa del range
. Il management nel complesso è ottimista sul 2026, grazie alla ripresa della domanda europea di riscaldamento: ovviamente i recenti sviluppi geopolitici saranno monitorati attentamente al di là della mera esposizione diretta.
"Il quarto trimestre ha mostrato una forte execution da parte del management (margini in netto miglioramento) e l'outlook, anche se moderatamente inferiore alle attese, non cambia sostanzialmente l'equity story
basata su un progressivo miglioramento del fatturato e dei margini - si legge nella ricerca - Dopo la profonda reazione negativa del titolo di ieri (-19% vs mercato -4%), Ariston sta trattando a 2027 Adj. PE=10x, multiplo che riteniamo compresso
".