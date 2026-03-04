Milano 11:32
45.078 +1,37%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:32
10.536 +0,49%
Francoforte 11:32
24.118 +1,38%

Ariston, Equita abbassa target price con guidance più prudente

Finanza, Consensus
Ariston, Equita abbassa target price con guidance più prudente
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 4,60 euro per azione (-6%) il target price su Ariston, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, confermando la raccomandazione "Buy" dopo un quarto trimestre del 2025 migliore delle sue attese e leggermente meglio del consensus.

La guidance sul 2026 è stata però più prudente delle attese. Viene spiegato che sul fronte della crescita organica è atteso un graduale miglioramento nel corso dell'anno, da cui si presume che la partenza d'anno sarà più nella parte bassa del range. Il management nel complesso è ottimista sul 2026, grazie alla ripresa della domanda europea di riscaldamento: ovviamente i recenti sviluppi geopolitici saranno monitorati attentamente al di là della mera esposizione diretta.

"Il quarto trimestre ha mostrato una forte execution da parte del management (margini in netto miglioramento) e l'outlook, anche se moderatamente inferiore alle attese, non cambia sostanzialmente l'equity story basata su un progressivo miglioramento del fatturato e dei margini - si legge nella ricerca - Dopo la profonda reazione negativa del titolo di ieri (-19% vs mercato -4%), Ariston sta trattando a 2027 Adj. PE=10x, multiplo che riteniamo compresso".
Condividi
```