Francoforte: rosso per Siemens Energy

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,19%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 156,3 Euro e primo supporto individuato a 152,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 160.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)