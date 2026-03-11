Londra: calo per Anglo American

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società mineraria
, che mostra un decremento del 2,10%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Anglo American
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 32,2 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 33,1. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 34.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)