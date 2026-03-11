Milano 14:56
44.777 -0,94%
Nasdaq 14:56
25.016 +0,24%
Dow Jones 14:56
47.425 -0,59%
Londra 14:56
10.321 -0,88%
Francoforte 14:56
23.657 -1,30%

Londra: calo per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: calo per Anglo American
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società mineraria, che mostra un decremento del 2,10%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Anglo American, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 32,2 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 33,1. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```