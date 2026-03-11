Symphonia SGR fa evolvere piattaforma di gestioni patrimoniali con gamma di 12 linee

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Investis, ha lanciato una, sviluppata secondo un modello modulare e personalizzabile, pensato per offrire un'unica regia agli investimenti della clientela private e wealth.La piattaforma si articola in unache riprendono i tempi musicali coprendo l'intero spettro di rischio e rendimento. Le soluzioni spaziano da portafogli orientati alla stabilità, con prevalenza obbligazionaria anche fino al 100% in UCITS, a strategie multi-asset bilanciate e dinamiche con una quota azionaria che può arrivare fino all'85%, fino a linee azionarie globali costruite su strumenti indicizzati o su titoli diretti selezionati come "best ideas". Sono inoltre previste soluzioni che introducono High Yield Bonds per aumentare il potenziale di rendimento della componente obbligazionaria e portafogli risk-balanced che includono oro e bitcoin tramite ETC con finalità di diversificazione."Con l'evoluzione di OPERA vogliamo proporre una gestione ancora più capace di adattarsi alle diverse fasi di mercato senza perdere coerenza strategica - commentadi Symphonia SGR - La modularità del sistema ci consente di costruire portafogli su misura, scegliendo insieme al cliente il ritmo più adatto ai suoi obiettivi finanziari. L'integrazione tra strumenti indicizzati efficienti e selezione attiva permette di coniugare diversificazione, controllo del rischio e ricerca di opportunità di crescita. Il nostro approccio unisce competenze interne e partner di eccellenza, combinando strumenti finanziari moderni con metodologie consolidate".