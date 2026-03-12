Circle: nel 2025 EBITDA sopra la guidance, valore della produzione +72%

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2025, il valore della produzione di Circle Group , PMI Innovativa a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, si attesta a 25,1 milioni in crescita del 72% rispetto al 2024 (€ 14,6 milioni), in linea con la guidance per il 2025 del piano industriale 2025-2028 "Connect 4 Agile Growth", compresa tra € 24 milioni e € 26,4 milioni.



L'EBITDA 2025 è pari a € 6,1 milioni, in crescita del 101% rispetto al 2024 (€ 3 milioni) e superiore rispetto alla guidance per il 2025 compresa tra € 5 milioni e € 5,7 milioni, aggiornata in occasione dell’approvazione della semestrale consolidata 2025. EBITDA margin pari al 24% in miglioramento rispetto al 21% del 2024.



Il backlog pluriennale del Gruppo (elaborato sulla base di dati gestionali con visibilità 2027), alla data del 31/12/2025 si è attestato a € 34,1 milioni, in significativa crescita rispetto ai € 28,5 milioni dello stesso periodo del 2024, con un'importante ulteriore crescita.



Luca Abatello, Presidente & CEO di CIRCLE Group dichiara: "Il 2025 si chiude con risultati superiori alle attese, già riviste al rialzo a settembre 2025, nonostante un contesto macroeconomico ancora estremamente complesso. Dopo un primo semestre dedicato

all’integrazione delle acquisizioni e al consolidamento delle nuove soluzioni, il secondo semestre ha segnato una chiara accelerazione operativa e commerciale, consentendo al Gruppo di superare la fascia alta della guidance e di rafforzare ulteriormente le prospettive

per il 2026. Determinante è stato il lavoro svolto sui prodotti nel corso del primo semestre, così come lo sblocco nel secondo semestre delle iniziative legate al PNRR, in particolare del bando Login Business, che ha generato un forte interesse di mercato e favorito l’avvio di numerosi progetti, con un significativo contributo di nuovi clienti. Il Gruppo ha potenziato in modo rilevante le proprie soluzioni proprietarie: l’evoluzione delle suite MILOS® TOS, MTO, TFP e MILOS Intelligence con nuovi moduli per l’integrazione tra nodi portuali, aeroportuali e intermodali; il lancio della prima eFTI platform europea con servizi federativi; l’evoluzione ulteriore della piattaforma di fleet management KMaster, integrata con i sistemi di comunicazione per l’ingresso e l’uscita dei truck dall’Europa; oltre agli sviluppi di Infoblu®NewGen, MasterSped 10.3 e al nuovo MILOS® 9.0 WINWIN, pensato per rispondere anche alle recenti novità normative in ambito infrastrutturale. Questo rafforzamento delle soluzioni federative ha consolidato il posizionamento del Gruppo come abilitatore tecnologico dell’efficienza nella logistica multimodale a livello nazionale, europeo e mediterraneo, creando basi solide per una crescita strutturale e le condizioni per ulteriori opportunità di alleanze strategiche, come già emerso nei primi mesi del 2026 lungo la traiettoria degli obiettivi del piano industriale “Connect 4 Agile Growth".



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti una nuova proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie (cd. Buy-back). In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere l’autorizzazione all’Asse del 29 aprile 2026 ti del 29 aprile 2026 ad acquistare e disporre di azioni proprie in

misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda

complessivamente il 20% del capitale sociale totale della Società pro tempore, per un controvalore massimo in ogni momento pari a complessivi € 6.000.000.

