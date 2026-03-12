Francoforte: scambi al rialzo per GEA Group

(Teleborsa) - Avanza il Gruppo manifatturiero tedesco , che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GEA Group più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società specializzata nel trattamento dei cibi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 61,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 63,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 60,98.



