Generali, Donnet: dividendo raddoppiato da quando sono CEO, rapporti positivi con tutti i soci

(Teleborsa) - "Abbiamo la giusta strategia e la stiamo eseguendo con concentrazione
per generare valore per gli azionisti. Allo stesso tempo stiamo rafforzando il nostro bilancio, e questo è importante in un mondo di incertezze geopolitiche". Lo ha detto il Group CEO di Generali
, Philippe Donnet
, nella call con gli analisti sui risultati 2025
. Donnet ha evidenziato che la società nel 2025 ha registrato un "risultato operativo record
a 8 miliardi di euro, in aumento del 9,7% rispetto all'anno precedente, con contributo positivo da tutti i segmenti di business, e il risultato netto rettificato più alto di sempre a 4,3 miliardi di euro, in crescita del 14,5%".
"Abbiamo proposto un dividendo per azione a 1,64 euro
, in crescita di quasi il 15% rispetto all'anno scorso. Quando ho iniziato ad essere CEO era a 80 centesimi, quindi lo abbiamo più che raddoppiato
da allora". Inoltre, abbiamo annunciato un nuovo riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di euro per il 2026, che partirà quando riceveremo le autorizzazioni necessarie, a testimonianza del continuo impegno per accrescere il rendimento per gli azionisti"
"L'AUM totale del Gruppo è arrivato a 900 miliardi di euro
, con 384 miliardi di euro gestiti per clienti terzi, con quest'ultimo dato che era inferiore a 50 miliardi dieci anni fa", ha sottolineato Donnet. "L'inizio del piano è stato quindi eccellente
e siamo sulla buona strada per la sua messa a terra, vedendo chiare opportunità di crescita per il business", ha sottolineato parlando con la comunità finanziaria.
"Stiamo parlando con tutti quelli che ci possono aiutare a raggiungere i nostri obiettivi" e "parliamo con tutti sia in Italia che fuori
", ha detto Donnet durante la conferenza stampa, interpellato su eventuali accordi sul risparmio gestito, anche con Unicredit
. "Non bisogna mischiare il tema della sovranità nazionale. Se Natixis fosse stata realizzata non avrebbe mai avuto un impatto sul risparmio degli italiani - ha detto - Ci sono situazioni in Italia come MPS
e AXA
. Il risparmio deli clienti italiani di Mps è stato dato alla compagnia francese Axa che ha venduto l'asset management a BNP Paribas
".
Interpellato sul passaggio di Piazzetta Cuccia sotto il controllo di MPS, ha replicato: "Il nostro primo azionista resta Mediobanca
, ci sono stati cambiamenti nell'azionariato di Mediobanca e questo riguarda Mediobanca. Noi abbiamo rapporti positivi e istituzionali con tutti nostri azionisti
".
"L'accordo di bancassurance con Unicredit
per la distribuzione di prodotti assicurativi in Europa centrale e Europa dell'est funziona bene
- ha dichiarato in conferenza stampa - Se c'è la possibilità di ampliare la cooperazione industriale con Unicredit, ovviamente c'è la nostra disponibilità".
Quando gli sono stati chiesti altri chiarimenti su questo punto dagli analisti, il CEO ha detto: "Abbiamo una cooperazione con UniCredit, sia nella bancassurance in Centro ed Est Europa, che nell'asset management. Siamo disponibili a valutare altre cooperazioni industriali
, a condizione che creino valore per tutti gli stakeholder. In Italia ci potrebbero esser altre opportunità di business nel bancassurance e nell'asset management, stiamo guardando a tutte le opportunità attraenti per noi. Abbiamo un ampio range di prodotti assicurativi e di asset management, in cui abbiamo esteso il perimetro delle nostre competenze, quindi siamo dei buon candidati per partnership in Italia e fuori
".
"Ci sono pochi asset non core in portafoglio. Siamo più focalizzati sulla crescita
", ha detto in risposta a una domanda dei giornalisti su ulteriori dismissioni o piuttosto su nuovo M&A. "Per l'M&A il nostro framework strategico non è cambiato
" e "la creazione di valore è la nostra priorità", ha ricordato. "Quando abbiamo acquisito Liberty Seguros ci interessava di più la parte portoghese e spagnola. Sulla parte irlandese abbiamo ricevuto un'offerta molto interessante", ha spiegato a proposito della recente vendita a Zurich
dell'attività danni in Irlanda.