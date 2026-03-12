Milano
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 15.29
USA, Permessi edilizi in gennaio
12 marzo 2026 - 13.35
USA,
Permessi edilizi in gennaio pari a 1,38 Mln unità
, in calo rispetto al precedente 1,46 Mln unità (la previsione era 1,42 Mln unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
