Milano 9:18
43.917 -1,21%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:18
10.215 -0,88%
23.322 -1,13%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un +0,03%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8618. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8652. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8605.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```