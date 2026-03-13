Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Seduta in ribasso per l'Hang Seng Index, che porta a casa un decremento dello 0,70%.
Il grafico attuale dell'indice della Borsa di Hong Kong evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 25.430,2. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 25.981,6. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 25.143,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)