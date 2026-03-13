Leonardo, gli analisti alzano l’asticella: nuovi target price da JP Morgan ed Equita

(Teleborsa) - Arrivano nuove indicazioni dagli analisti su Leonardo
dopo l'aggiornamento del piano industriale al 2030
. J.P. Morgan
ha alzato il prezzo obiettivo da 66 a 77 euro, confermando la raccomandazione Overweight. Anche Equita
ha rivisto al rialzo la valutazione, portando il target price a 71 euro (+11%) e confermando il giudizio Buy.
Le nuove valutazioni confermano un sentiment positivo sul titolo, con ulteriori margini di apprezzamento legati all’esecuzione del piano.
Intanto a Piazza Affari il titolo Leonardo
si muove con un guadagno dello 0,22%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,91%, rispetto a -0,56% del principale indice della Borsa di Milano
).
Il quadro tecnico di breve periodo di Leonardo
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 64,88 Euro. Rischio di discesa fino a 63,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 66,56.