Milano
17:35
44.317
-0,31%
Nasdaq
18:40
24.421
-0,46%
Dow Jones
18:40
46.679
0,00%
Londra
17:35
10.261
-0,43%
Francoforte
17:35
23.447
-0,60%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 18.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,31%
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,31%
Il FTSE MIB termina a 44.316,92 punti
In breve
,
Finanza
13 marzo 2026 - 17.39
Milano porta a casa un calo dello 0,31%, con chiusura a 44.316,92 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,26%)
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,67%)
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,34%)
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,99%
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,31%
Altre notizie
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,34%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,36%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,47%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,34%
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,32%)
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,29%
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto