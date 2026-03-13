Milano 17:35
44.317 -0,31%
Nasdaq 18:40
24.421 -0,46%
Dow Jones 18:40
46.679 0,00%
Londra 17:35
10.261 -0,43%
Francoforte 17:35
23.447 -0,60%

Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,31%

Il FTSE MIB termina a 44.316,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,31%
Milano porta a casa un calo dello 0,31%, con chiusura a 44.316,92 punti.
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