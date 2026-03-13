Madrid: performance negativa per Amadeus IT

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , con un ribasso del 2,08%.



La tendenza ad una settimana di Amadeus IT è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 52,19 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 51,51. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 51,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```