Neodecortech, TP ICAP Midcap alza target price e vede sconto ingiustificato sui peer

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 6,0 euro per azione (da 5,1 euro) il target price sul titolo Neodecortech , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, confermando il giudizio a "Buy" visto l'upside potenziale del 50%.



Gli analisti scrivono che, mentre il mercato dell'arredamento fatica a riprendere slancio, Neodecortech continua a migliorare i propri margini operativi grazie all'integrazione di Lamitex e a un mix di prodotti che si posiziona nella fascia alta del mercato.



Viene fatto notare che Neodecortech è scambiata a 3,9x EV/EBITDA 2026, con uno sconto del 47% rispetto alla mediana dei suoi concorrenti nel settore dell'arredamento: Forbo , James Halstead , Uzin Utz e Surteco . "Il divario di margine non giustifica questo sconto: le nostre stime collocano Neodecortech solo dell'8% al di sotto della mediana del settore in termini di margine EBITDA, con una traiettoria di miglioramento - si legge nella ricerca - In un contesto di elevata volatilità dei costi energetici, i concorrenti dovranno assorbire da soli tale pressione, mentre Neodecortech beneficia di BEG come scudo integrato, un vantaggio strutturale che nessun altro concorrente nel settore dell'arredamento può vantare".

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