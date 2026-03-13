ThyssenKrupp in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di acciaio , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,72% sui valori precedenti.



L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,812 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,056. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,714.



