Antitrust: rating di legalità, da oggi in vigore il nuovo Regolamento

(Teleborsa) - Entra oggi in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (delibera AGCM, 27 gennaio 2026, n. 31812). Il nuovo Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33 del 10 febbraio 2026) e nel Bollettino dell’Autorità (supplemento al Bollettino n. 6 del 10 febbraio 2026). Dal 10 febbraio sono a disposizione delle imprese il Comunicato, che guida alla lettura della nuova disciplina, anche transitoria, e le nuove FAQ.



Tra i principali elementi di novità: il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni, verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti, l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, in modo da rendere l’attestazione più spendibile sui mercati esteri.



Inoltre, vengono rafforzati i presidi di legalità e gli obblighi informativi a garanzia della natura premiale del rating. Da oggi le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e i Modelli disponibili sulla piattaforma Webrating e sul sito dell’Autorità - sezione Rating di legalità. Fino al 15 aprile 2026, le imprese possono rinnovare le domande di rating già presentate e attualmente pendenti che, altrimenti, si intenderanno ritirate, ferma restando la possibilità di ripresentare la domanda in qualunque momento (punti 14-17 del Comunicato alle imprese). Entro il 15 maggio 2026, le imprese già titolari di rating al 16 marzo 2026 dovranno comunicare all’Autorità - utilizzando l’apposito Modello disponibile sul sito - l’eventuale esistenza di eventi, preesistenti all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, che in base alle nuove disposizioni impediscono il mantenimento del rating (punti 18-21 del Comunicato alle imprese).



Informazioni di dettaglio e procedure informatiche da seguire sono indicate sul sito dell’Autorità, sezione Rating di legalità.

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