Milano 14:25
44.713 +0,58%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 14:25
10.324 +0,18%
Francoforte 14:25
23.641 +0,22%

Sesa, Equita alza target price e vede spazio per ulteriore incremento della remunerazione

Finanza, Consensus
Sesa, Equita alza target price e vede spazio per ulteriore incremento della remunerazione
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 109 euro per azione (dai precedenti 107 euro) il target price su Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando la raccomandazione "Buy" dopo risultati 3Q26 e guidance FY26 lievemente migliori delle attese.

Gli analisti scrivono che, nel complesso, "le indicazioni emerse dalla call appaiono supportive, con il management che sta progressivamente affrontando alcune delle principali aree di miglioramento individuate in precedenza, tra cui margini SSI più elevati, normalizzazione di NWC e FCF e un approccio più disciplinato all'M&A".

Con riguardo al backlog, l'order intake tra febbraio e inizio marzo è cresciuto double-digit (in particolare nella divisione VAS), rendendo sempre più visibile il raggiungimento della parte alta della guidance FY26, oltre a supportare un inizio positivo del FY27 (da maggio 2026).

Sul fronte della capital allocation: gli investimenti nella crescita del business continueranno tramite capex e bolt-on M&A, con un approccio più selettivo e disciplinato con limitato cash-out e rischio di esecuzione; dopo una remunerazione complessiva agli azionisti di 41 milioni di euro nel FY26 (di cui 16 milioni di euro dividendi e 25 milioni di euro buyback), potrebbe esserci spazio per un ulteriore incremento della remunerazione senza compromettere gli investimenti per la crescita.
Condividi
```