Sesa, Equita alza target price e vede spazio per ulteriore incremento della remunerazione

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 109 euro
per azione (dai precedenti 107 euro) il target price
su Sesa
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo risultati 3Q26
e guidance FY26
lievemente migliori delle attese.
Gli analisti scrivono che, nel complesso, "le indicazioni emerse dalla call appaiono supportive
, con il management che sta progressivamente affrontando alcune delle principali aree di miglioramento individuate in precedenza, tra cui margini SSI più elevati, normalizzazione di NWC e FCF e un approccio più disciplinato all'M&A".
Con riguardo al backlog, l'order intake tra febbraio e inizio marzo è cresciuto double-digit
(in particolare nella divisione VAS), rendendo sempre più visibile il raggiungimento della parte alta della guidance FY26, oltre a supportare un inizio positivo del FY27 (da maggio 2026).
Sul fronte della capital allocation: gli investimenti nella crescita del business continueranno tramite capex e bolt-on M&A, con un approccio più selettivo e disciplinato con limitato cash-out e rischio di esecuzione; dopo una remunerazione complessiva agli azionisti di 41 milioni di euro nel FY26 (di cui 16 milioni di euro dividendi e 25 milioni di euro buyback), potrebbe esserci spazio per un ulteriore incremento della remunerazione
senza compromettere gli investimenti per la crescita.