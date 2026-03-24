Cy4Gate, Equita indica "Buy" e target price a 8,60 euro

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo Cy4Gate
che tratta con un modesto progresso dell'1,39%.
Gli analisti di Equita indicano la raccomandazione "Buy" con target price a 8,60 euro. Stamane la società ha annunciato di essersi aggiudicata un nuovo contratto da 13 milioni
per soluzioni di Decision Intelligence
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status tecnico della società attiva nello sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica per governi e aziende
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,197 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,407. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,123.