Europa positiva in attesa delle banche centrali. Piazza Affari non si allinea

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per le Borse europee, con Piazza Affari che resta sulla parità
, dopo che il porto chiave degli Emirati Arabi Uniti di Fujairah ha ripreso le operazioni
dopo l'attacco di un drone. Fujairah è un importante snodo per il petrolio e i carburanti, e ha assunto un'importanza crescente sia per gli Emirati Arabi Uniti che per i mercati globali grazie alla sua posizione al di fuori dello Stretto di Hormuz.
Intanto, gli alleati sono cauti riguardo alle richieste di Trump affinché altri paesi contribuiscano a garantire il passaggio
attraverso Hormuz. Inoltre, il presidente statunitense ha detto che Stati Uniti e Iran sono in contatto, ma Teheran ha negato di volere una tregua per il momento.
Sul fronte degli annunci societari
, UniCredit
ha annunciato
il lancio di un'offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca, senza tuttavia acquisirne il controllo. Il CEO Andrea Orcel ha detto
in call che "ora è il momento di parlare" e che "l'impatto su capitale è marginale sull'aspettativa di non acquisire controllo". Amplifon
ha firmato
un accordo definitivo con GN Store Nord per l'acquisizione dell'intero business Hearing attraverso una combinazione di azioni e una componente in cassa, in un'operazione che valuta GN Hearing a circa 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free; l'annuncio "giunge come una mossa a sorpresa, data la strategia di Amplifon incentrata esclusivamente sulla vendita al dettaglio e le recenti performance dell'azienda, e solleva interrogativi sul lungo termine, oltre a rappresentare una sfida per i concorrenti nel settore degli apparecchi acustici Sonova e Demant", commenta Barclays.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici
, la Cina
ha iniziato l'anno meglio del previsto: la produzione industriale è accelerata al +6,3% nel periodo gennaio-febbraio, ben al di sopra delle aspettative, mentre le vendite al dettaglio si sono consolidate al +2,8%. Il Capodanno lunare ha sostenuto il turismo e i consumi, mascherando temporaneamente la debolezza della domanda interna. Anche le esportazioni hanno sorpreso positivamente, prolungando lo slancio del surplus record registrato nel 2025.
In settimana l'attenzione sarà rivolta sia alle riunioni delle banche centrali
(BCE, Fed, BoE, BoJ, RBA e gli istituti svizzero e svedese) sia alla valutazione che queste daranno sull’evoluzione dello scenario macro dopo lo scoppio della guerra. BCE e Fed forniranno l'aggiornamento trimestrale delle proiezioni macroeconomiche che incorporerà solo parzialmente l'evoluzione recente dei prezzi delle materie prime.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,06%, scendendo fino a 95,69 dollari per barile.
Sensibile miglioramento dello spread
, che raggiunge quota +76 punti base, con un decremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
che si posiziona al 3,71%. Tra le principali Borse europee
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,66%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,34%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 44.370 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 46.683 punti, sui livelli della vigilia. In rosso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,91%); con analoga direzione, pesante il FTSE Italia Star
(-1,58%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata STMicroelectronics
, che mostra un incremento del 2,67%. Tonica A2A
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,80%. In luce Banco BPM
, con un ampio progresso dell'1,75%. Hera
avanza dell'1,28%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon
, che continua la seduta con -6,79%. Sotto pressione Nexi
, con un forte ribasso del 3,52%. Soffre Recordati
, che evidenzia una perdita del 2,07%. Tentenna Saipem
, che cede lo 0,98%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, D'Amico
(+7,12%), Sesa
(+2,26%), Cembre
(+2,26%) e Alerion Clean Power
(+2,18%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MARR
, che ottiene -14,02%. Pesante De' Longhi
, che segna una discesa di ben -6,08 punti percentuali. Seduta negativa per MFE A
, che scende del 5,25%. Sensibili perdite per MFE B
, in calo del 5,09%.