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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Performance positiva per il comparto costruzioni europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,46% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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