UniCredit e ING nel ruolo di Global Coordinator per il finanziamento da 375 milioni di euro a Retelit

Obiettivo sostenere l'espansione della piattaforma nazionale per l'interconnessione dei data center

(Teleborsa) - UniCredit e ING hanno strutturato un mini-perm project financing da 375 milioni di euro a favore di Retelit Datacenter, l'hub di data center di Retelit che rappresenta la piattaforma di interconnessione leader in Italia con 38 data center, tra cui l'Avalon Campus di Milano.

Il prestito è destinato a sostenere il piano di crescita di Retelit, volto ad ampliarne l'attuale capacità di 18 MW attraverso la costruzione di 3 nuovi data center a Milano e Roma, per una capacità aggiuntiva complessiva di 27 MW. Questi investimenti rafforzeranno ulteriormente la posizione dell'Italia come punto di accesso strategico nell'Europa meridionale per la connettività a bassa latenza, l'adozione del cloud e la diffusione sempre più rapida dei servizi basati sull'intelligenza artificiale.



Il pacchetto di finanziamento comprende una term loan facility da 135 milioni di euro, una Capex investment facility da 225 milioni di euro e una revolving credit facility da 15 milioni di euro. Ha suscitato forte interesse da parte di un ampio pool di finanziatori, che comprende sia importanti istituzioni italiane che grandi banche internazionali, a testimonianza della fiducia riposta nella strategia di Retelit e nei fondamentali resilienti del mercato dei data center di interconnessione.



Asterion Industrial Partners, azionista di maggioranza di Retelit, continua a dimostrare un forte impegno a favore della trasformazione digitale in Italia. Negli ultimi anni, Retelit ha accelerato gli investimenti su tutto il territorio nazionale, tra cui l'acquisizione di Irideos nel 2022, l'acquisto dell'infrastruttura digitale domestica italiana di British Telecom (11mila km di rete in fibra ottica e un portafoglio di datacenter con una capacità totale di 10 MW) e la firma di un accordo preliminare per l'acquisizione di una quota del 30% in Sparkle (divisione servizi internazionali del Gruppo TIM, controllata dal MEF, con chiusura prevista entro il primo semestre del 2026).



Grazie a questo innovativo project financing, Retelit punta ad accelerare ulteriormente la propria strategia di crescita, ampliando le proprie infrastrutture ad alto valore aggiunto e puntando a obiettivi strategici quali Milano, il polo più interconnesso d'Italia, e Roma, per sostenere la domanda di infrastrutture digitali critiche proveniente da enti governativi, del settore pubblico, aziende e operatori globali di telecomunicazioni, media e OTT.



Retelit è fortemente impegnata a favore dell'efficienza energetica e della sostenibilità. Infatti, il 100% dell'energia utilizzata dai data center di Retelit proviene da fonti rinnovabili, che riducono in modo significativo le emissioni di gas serra, e gran parte dell'infrastruttura IT di Retelit presenta un PUE (Power Usage Effectiveness) inferiore al benchmark di mercato.



L'operazione è stata originata, strutturata e coordinata da UniCredit e ING che, in qualità di Structuring Bank, Debt Advisor, Global Coordinator & Bookrunner, hanno guidato il processo di syndication fino al suo positivo completamento. ING Italia ha inoltre ricoperto il ruolo di Facility Agent.



"Siamo lieti di affiancare Retelit in questa importante operazione. La forte risposta da parte dei finanziatori sia nazionali che internazionali

– ha dichiarato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit – sottolinea la qualità del progetto e la crescente maturità del mercato italiano delle infrastrutture digitali. In qualità di Global Coordinator, UniCredit è orgogliosa di aver guidato un'operazione che amplierà la capacità dei data center nazionali e sosterrà lo sviluppo tecnologico del Paese nei prossimi anni, contribuendo così alla transizione digitale, fondamentale per la competitività delle imprese".



"ING è da tempo riconosciuta come pioniera nel finanziamento dei data center, con oltre 200 operazioni concluse a livello globale. Il piano di crescita della divisione Wholesale Banking in Italia – ha dichiarato Andrea Diamanti, CEO e Head of Wholesale Banking di ING Italia – ci consente di supportare con successo le aziende operanti nel settore Tech, Media e Telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale, a vantaggio, in ultima istanza, dello sviluppo tecnologico italiano. Il network globale di ING svolge un ruolo fondamentale

nella nostra strategia, come confermato da questa importante operazione che ha visto la collaborazione di team ING italiani e olandesi".

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