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Piazza Affari: peggiora De' Longhi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: peggiora De' Longhi
Ribasso per la big degli elettrodomestici, che tratta in perdita del 5,09% sui valori precedenti.
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