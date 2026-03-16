Siav, via libera all’aumento di capitale in opzione fino a 5 milioni e alla delega per ulteriori 5 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Siav , Società Benefit leader in Italia nel settore del Document Management, ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria - che sarà convocata per il giorno 7 aprile 2026, in prima convocazione e, occorrendo, l’8 aprile 2026, se in seconda convocazione - l’approvazione di un aumento di capitale in opzione e di una delega al Consiglio di Amministrazione, sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, nonché delle conseguenti modifiche statutarie.



Il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea Straordinaria di deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, fino a massimi Euro 5.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche e godimento delle azioni in circolazione, da offrire in opzione a tutti gli azionisti di SIAV ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2026.



In linea con la prassi di mercato, si propone che l’Assemblea Straordinaria conferisca al Consiglio di Amministrazione ampi poteri per definire i termini e le condizioni dell’Aumento di Capitale in Opzione, tra cui: l’ammontare definitivo dell’offerta, il numero delle azioni di nuova emissione, i termini e la tempistica per l’esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti, nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su EGM, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A., e il prezzo di emissione delle nuove azioni, tenendo conto, tra l’altro, della prassi di mercato per operazioni similari, dell’andamento del titolo di SIAV e delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell’avvio dell’operazione.



La raccolta di risorse attraverso l’Aumento di Capitale in Opzione è finalizzata a supportare il percorso di crescita e sviluppo di Siav, sia per linee interne – attraverso il rafforzamento delle proprie capacità operative, tecnologiche e commerciali – sia per linee esterne, mediante il possibile perseguimento di opportunità di acquisizione e consolidamento in linea con la strategia del Gruppo.



L’operazione, spiega una nota, risponde altresì all’esigenza di dotare la Società di una struttura finanziaria più solida e flessibile, coerente con la fase evolutiva che SIAV sta attraversando a seguito del significativo processo di riorganizzazione societaria e operativa avviato nel corso dell’esercizio 2025. Tale riorganizzazione ha consentito di razionalizzare le attività del Gruppo, ottimizzarne la struttura e porre le basi per affrontare le future fasi di sviluppo con maggiore efficienza e capacità di risposta alle opportunità di mercato.



Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto che "il rafforzamento della base patrimoniale della Società costituisca uno strumento coerente con gli obiettivi strategici di medio-lungo periodo, consentendo a SIAV di operare con la necessaria agilità in un contesto competitivo in evoluzione, senza pregiudicare la solidità finanziaria del Gruppo".



Nel contesto della proposta di Aumento di Capitale in Opzione, la Società precisa che vi sono dialoghi in corso con alcuni azionisti per la formalizzazione di eventuali impegni di sottoscrizione, che verranno tempestivamente comunicati al mercato.



L’Assemblea Straordinaria sarà altresì chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione una delega per aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.



La Delega, che potrà essere esercitata in una o più volte, avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare. In particolare, l’eventuale esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo: per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura, o nei limiti del 10% del numero di azioni preesistente a condizione che il prezzo delle azioni di nuova emissione sia determinato nelle modalità e nei termini previsti dalla legge.

Si potranno così adottare modifiche del capitale sociale al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o realizzare operazioni straordinarie da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.



La Delega è infatti motivata dall’esigenza di garantire flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l’operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società, consentendo al Consiglio di Amministrazione di cogliere con la dovuta celerità le condizioni più favorevoli per eventuali operazioni straordinarie o di raccolta di nuove risorse finanziarie a supporto del percorso di crescita del Gruppo, anche tenuto anche conto dell’alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

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