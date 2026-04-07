Siav, ok da soci ad AuCap in opzione da 5 milioni di euro e delega a CdA per ulteriori 5 milioni

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Siav , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha approvato la proposta del CdA di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo di 5 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie. Il termine finale di sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2026. In linea con la prassi di mercato per operazioni similari, ha inoltre conferito al consiglio ogni più ampio potere per stabilire i termini e le modalità di esecuzione dell'aumento di capitale in opzione, che sarà avviato in funzione delle condizioni di mercato in generale e dell'andamento del titolo della società.



La raccolta delle risorse tramite l'aumento di capitale in opzione è finalizzata a supportare il percorso di crescita e sviluppo di SIAV, sia per linee interne - attraverso il rafforzamento delle proprie capacità operative, tecnologiche e commerciali - sia per linee esterne, mediante il possibile perseguimento di opportunità di acquisizione e consolidamento in linea con la strategia del Gruppo. L'operazione risponde altresì all'esigenza di dotare la Società di una struttura finanziaria più solida e flessibile, coerente con la fase evolutiva che SIAV sta attraversando a seguito del significativo processo di riorganizzazione societaria e operativa avviato nel corso dell'esercizio 2025. Tale riorganizzazione ha consentito di razionalizzare le attività del Gruppo, ottimizzarne la struttura e porre le basi per affrontare le future fasi di sviluppo con maggiore efficienza e capacità di risposta alle opportunità di mercato.



Il socio di riferimento Taco Holding conferma il proprio impegno nel voler sostenere la società in questo percorso di crescita. In data odierna, lo stesso ha assunto un impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale in opzione mediante l'esercizio del proprio diritto di opzione e liberare mediante versamento del corrispettivo, azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore pari ad almeno 1 milione di euro. La società, inoltre, precisa che vi sono dialoghi in corso con potenziali investitori per la formalizzazione di eventuali impegni di sottoscrizione, che verranno tempestivamente comunicati al mercato.



L'assemblea ha anche deliberato di conferire al CdA una delega per aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

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