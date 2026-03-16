Usa, Empire State index marzo scende più delle attese a -0,2 punti

(Teleborsa) - È tornato in territorio negativo l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore, nel mese di marzo, si è portato a -0,2 punti dai 7,1 punti di febbraio. Il dato è peggiore anche delle stime degli analisti che erano per un calo a 4 punti.



L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è passata a 6,4 punti da 5,8 punti, mentre quella sulle consegne scende a -6,9 punti (da -1). Quella sulle scorte si porta a 6,9 punti (da +7,1).



(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)

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