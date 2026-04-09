Giappone, fiducia consumatori scende più delle attese a marzo

(Teleborsa) - Sale, oltre le attese, il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a marzo 2026 a 33,3 punti, in calo dai 39,7 di febbraio, risultando inferiore anche alle attese degli analisti che si aspettavano una flessione fino a 38,3 punti.



All'andamento dell'indice hanno concorso il calo delle aspettative sui redditi (-2,5 punti), sullo stile di vita (-9,8 punti), sull'occupazione (-5,7 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli (-7,7 punti).



L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.





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