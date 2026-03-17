Milano 14:11
44.981 +1,43%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:11
10.401 +0,81%
Francoforte 14:10
23.721 +0,67%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che mette a segno un modesto profit a +0,31%.

Il grafico attuale dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 0,9022. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 0,9114. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 0,8982.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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