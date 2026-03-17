Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Punta con decisione al rialzo la performance dell'Hang Seng Index, con una variazione percentuale dell'1,45%.
La situazione di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 26.040,7. Supporto visto a quota 25.546,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 26.535.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)