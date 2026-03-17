Milano 14:16
45.009 +1,49%
Nasdaq 16-mar
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:17
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Francoforte 14:16
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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,27%

Il DAX apre appena sotto la parità a 23.500,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,27%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,27%, a quota 23.500,34 in apertura.
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