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Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,26%)
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 4.084,79 punti
In breve
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Finanza
17 marzo 2026 - 02.38
Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,26%, dopo aver aperto a 4.084,79 punti.
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