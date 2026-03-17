Dazi, via libera relatori del PE a voto su intesa Usa-Ue: il timing

(Teleborsa) - Dopo settimane di stallo arriva il via libera dai relatori ombra della commissione Commercio Internazionale alla calendarizzazione del voto sull'accordo di Turnberry, l'intesa Usa-Ue sui dazi. Stando all'accordo raggiunto tra i gruppi oggi a Bruxelles, il testo verrà sottoposto al voto della commissione questo giovedì e dovrebbe poi essere sottoposto al voto della Plenaria. Resta ancora incerta invece la data del voto in Aula, con il Ppe che chiede di votare già il 26 marzo in miniplenaria, mentre socialisti e verdi chiedono invece di calendarizzare il votodella plenaria per la sessione di aprile a Strasburgo.



"C'è stata un'ampia intesa da parte di quasi tutti i gruppi politici a sostegno del mio compromesso, e questo è un grande risultato. Ora, un'opzione è andare al voto il 26 marzo; qualche altro gruppo politico sostiene che sia necessario discutere ancora un po' le diverse

posizioni. Il mio gruppo politico ha chiesto un po' più di tempo, quindi per discuterne tra i gruppi e tra i diversi

membri". Lo ha detto il presidente della Commissione Commercio Internazionale, il socialista tedesco Bernd Lange, al termine

della riunione dei relatori ombra a Bruxelles. "Forse dovremo convincere alcuni dei miei colleghi nel gruppo, ma non molti. Serve però un vero e proprio scambio di argomentazioni, perché tutti sono rimasti un po' sorpresi dalla

votazione sul Mercosur", ha aggiunto.



"Accolgo con favore l'esito della riunione odierna dei lavori di approfondimento, in cui si è finalmente raggiunto un accordo per procedere con la votazione sui due rapporti in seno alla commissione questo giovedì. Chiedo ora con fermezza che a questa votazione segua, senza ulteriori indugi, la votazione in plenaria la prossima settimana di marzo", scrive su X l'eurodeputata popolare Zeljana Zovko relatrice ombra dell'accordo sui dazi all'Eurocamera per il Ppe.



"Questo accordo giunge proprio all'ultimo momento, contribuendo a scongiurare il rischio di una guerra commerciale e a preservare lo slancio positivo nelle nostre relazioni commerciali transatlantiche. Ora è necessario un forte senso di responsabilità da parte di tutte le parti. Dobbiamo adottare la nostra posizione senza indugio e procedere rapidamente ai negoziati trilaterali, con l'obiettivo di

raggiungere un risultato equilibrato e responsabile che rispetti pienamente gli impegni assunti a Turnberry e garantisca una

posizione forte, credibile e unita del Parlamento europeo", spiega Zovko.

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