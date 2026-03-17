Milano 14:22
45.061 +1,61%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:22
10.416 +0,95%
Francoforte 14:21
23.746 +0,77%

Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
Seduta positiva per il produttore di acciaio, che avanza bene del 3,31%.
Condividi
```