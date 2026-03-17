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/ Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
Migliori e peggiori
,
In breve
17 marzo 2026 - 09.50
Seduta positiva per il
produttore di acciaio
, che avanza bene del 3,31%.
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