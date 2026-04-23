Credemholding, nel 2025 utile a 487 milioni di euro e dividendo di 3 euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Credemholding, società che controlla il 79,82% del capitale di Credito Emiliano , ha approvato il progetto di bilancio individuale e consolidato dell'esercizio 2025 confermando integralmente i risultati preliminari comunicati lo scorso 5 febbraio. La società ha registrato a fine 2025 un utile consolidato di 487 milioni di euro, un risultato sostanzialmente stabile rispetto ai 489 milioni dell'anno precedente. Inoltre il CdA ha confermato la distribuzione di un dividendo pari a 3 euro per azione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il monte dividendi complessivo degli ultimi 5 anni sale a oltre 556 milioni di euro.

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