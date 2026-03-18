Eurotech, upgrade a Buy da Alantra con l'execution che prende slancio

(Teleborsa) - Alantra
ha incrementato a 1,25 euro
per azione (dai precedenti 0,90 euro) il target price
su Eurotech
, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), migliorando la raccomandazione
a "Buy
" da "Hold" visto l'upside potenziale del 31%.
Gli analisti scrivono che Eurotech ha registrato
una forte ripresa nel quarto trimestre
, con ricavi pari a 20,2 milioni di euro (+25% su base annua), trainati da una solida performance in Europa e Asia, a conferma del miglioramento della domanda. La redditività è risultata superiore alle aspettative, con un EBITDA rettificato di 2,5 milioni di euro (margine del 12,6%), a conferma della leva operativa e dei benefici della ristrutturazione. L'indebitamento netto è migliorato a 16,8 milioni di euro, grazie alla forte riduzione del capitale circolante e alla solida conversione di cassa.
Alantra ritiene che il piano di rilancio stia prendendo slancio
, con un solido portafoglio ordini (+20% su base annua), obiettivi di vendita a lungo termine ribaditi e trend in miglioramento, sebbene le difficoltà legate ai componenti di memoria suggeriscano cautela. Confermate sostanzialmente le stime, che prevedono un CAGR delle vendite del 13,6% nel periodo 2026-2028 e un EBITDA positivo entro l'esercizio 2026.
"A seguito del successo dell'aumento di capitale, il management sta dimostrando che l'esecuzione procede secondo i piani - si legge nella ricerca - Il mantenimento di questo slancio, unitamente a una potenziale accelerazione delle consegne, potrebbe apportare un significativo miglioramento alle nostre stime e supportare una rivalutazione del titolo
".